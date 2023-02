Violenza sessuale sul bus, ragazzina salvata da carabiniere fuori servizio

Bologna, 8 febbraio 2023 – Lei ha appena 15 anni: uscita da scuola, sta tornando a casa in corriera. Un percorso che compie probabilmente quasi tutti i giorni, cheperò è diventato un incubo a causa dell’uomo di 33 anni che le si è seduto di fianco, sulla linea extraurbana 356 che collega piazza dell’Unità a Bologna con Ferrara.

Lui, di origine bengalese, la molesta pesantemente, verbalmente, e poi allunga anche le mani. Per fortuna, su quello stesso autobus viaggia anche un carabiniere fuori servizio. Ma l’occhio allenato dell’Arma non va mai in vacanza: il militare si accorge che la ragazzina è in forte difficoltà e interviene. Si qualifica, chiede spiegazioni all’uomo. Lui prima cerca di sminuire i fatti, pii messo davanti all’evidenza dei fatti si scusa per il suo comportamento.

Ma, poco dopo, viene arrestato da una pattuglia dei carabinieri di Molinella, intervenuta sul bus dopo la segnalazione del collega fuori servizio: viene accusato di violenza sessuale aggravata. Dopo essere stata tranquillizzata, la 15enne telefona alla madre che l’ha raggiunta e accompagnata a casa.

