Google, tonfo a Wall Street: in fumo oltre 100 miliardi

Tonfo di Google a Wall Street in seguito ai dubbi sull’accuratezza dei contenuti del nuovo chatbot di intelligenza artificiale Bard, rivale di ChatGpt, l’applicazione di OpenAI lanciata da Microsoft. Il crollo delle azioni di Alphabet, società madre dell’azienda di Mountain view, hanno fatto andare in fumo oltre 100 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. Le perplessità degli investitori sono scaturite da una risposta non esatta di Bard a una domanda sulle nuove scoperte del telescopio Webb.

Durante un evento di promozione, trasmesso live streaming da Parigi, i dirigenti di Google hanno mostrato come Bard può essere utilizzato per mostrare i pro e i contro dell’acquisto di un’auto elettrica, o per pianificare un viaggio nel nord della California.

La risposta errata

Tuttavia le sue potenzialità hanno deluso gli investitori che si attendevano prestazioni migliori dopo che Microsoft aveva presentato l’utilizzo di ChatGPT su motori di ricerca Bing e su Edge. In particolare Bard ha risposto in modo inaccurato dicendo che il telescopio aveva scattato la prima foto di un pianeta fuori dal sistema solare, mentre il primo scatto di un pianeta fuori dalla Via Lattea risale al 2004 ad opera del telescopio Very Large.

Periodo di test

Bard è alimentato dal modello linguistico dell’azienda LaMDA, o Language Model for Dialogue Applications. Google aprirà la tecnologia di conversazione a “tester fidati” prima di renderla più ampiamente disponibile al pubblico.

tgcom24.mediaset.it