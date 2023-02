Nessun medico a Sanremo, Bassetti: ‘che ingratitudine’

Scrive il dr. Matteo Bassetti su Facebook: “Martedi con l’inizio del #festivaldisanremo si sancirà giustamente in mondovisione la fine dell’era italica delle regole #COVID19. Niente mascherine in platea, niente green-pass, niente Tamponificio dietro le quinte e niente plexiglas o altre barriere. Che tutti ne prendano esempio. Tutti! Sarà l’ennesima dimostrazione, anche per tutti quelli che non li hanno fatti e li hanno attaccati che senza i vaccini non ci saremo arrivati.

Sarà un festival come tutti quelli fino al 2020, anche grazie al lavoro dei medici e degli infermieri che hanno lavorato pancia a terra negli ultimi tre anni per vincere questa guerra contro il #Covid.

Come trovai esagerato celebrare come eroi e fantascienziati alcuni medici, portandoli in prima fila nell’edizione del 2020 (quando ancora tutto doveva iniziare), trovo oggi un errore che di tanti che saranno a Sanremo non ci saranno quelli che hanno reso possibile questo ritorno alla normalità del passato.

Gratitudine e riconoscenza. Queste sconosciute…!