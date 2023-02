Kiev alla Germania: “ci servono anche navi e caccia”

Il governo tedesco ha dato una nuova autorizzazione per la consegna di 178 Leopard 1 all’Ucraina. Il via libero è stato dato dal Comitato di sicurezza federale. L’auspicio è che i primi panzer di questo pacchetto, mezzi di cui dispone l’industria tedesca, possano essere consegnati già entro questa estate. La maggior parte però non arriverà prima del 2024. Per il der Spiegel, 178 panzer sono stati autorizzati da Berlino, mentre secondo la Bild oltre 100 tank del tipo Leopard 1A5 saranno inviati da diversi Stati Ue.

“L’Ucraina ha bisogno anche dei caccia”. È quello che ha ribadito anche oggi il viceministro degli Esteri ucraino, Andrij Melnyk, in un’intervista alla ZDF, tornando a fare pressione su Berlino. “Sarebbe ora che la Germania facesse quello che ha annunciato e assumesse effettivamente un ruolo guida”, ha aggiunto. “Dobbiamo aprire gli occhi sulla dimensione di questa guerra”, continua Melnyk, sottolineando che contro l’aggressione russa non si vince solo sul terreno: “Abbiamo bisogno dell’aeronautica militare e della marina”, ha incalzato l’ex ambasciatore a Berlino. tgcom24.mediaset.it