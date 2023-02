Scholz: ‘Putin non ha minacciato né me, né la Germania’

“Putin non ha minacciato né me né la Germania. Durante le nostre conversazioni telefoniche, le nostre posizioni molto diverse sulla guerra in Ucraina sono molto chiare”. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Olaf Scholz in una intervista a Bild am Sonntag

Scholz ha spiegato di aver detto al presidente Vladimir Putin “chiaramente che la Russia è l’unica responsabile della guerra. La Russia ha invaso il Paese confinante per impossessarsi di parti dell’Ucraina o del Paese”. “Non possiamo accettarlo, perché viola la pace europea. Per questo sosteniamo l’Ucraina dal punto di vista finanziario, umanitario e anche con le armi”, ha aggiunto. (ANSA).