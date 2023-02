Cedu, Sciarra: “Corti costituzionali parlano tra di loro”

L’intervento della Presidente della Corte Silvana Sciarra all’Udienza solenne della @ECHR_CEDH, dopo la relazione introduttiva della sua Presidente, Siofra O’Leary, ricca di inviti alla difesa della democrazia e di richiami alla più recente giurisprudenza della Corte EDU.

“Le Corti costituzionali parlano tra di loro adottando un linguaggio comune; esse si avvicinano le une alle altre nella condivisione del linguaggio sui diritti umani e nell’adottare criteri oggettivi.” Lo ha detto la Presidente Sciarra nel suo intervento alla Corte europea dei diritti umani.

Non siete un circolo privato o una ONG e non dovete concordare un "linguaggio" o adottare "criteri oggettivi"(🤔) con chicchessia.

Voi siete un'istituzione ITALIANA la cui missione è far rispettare la Costituzione anche (e soprattutto) se in contrasto con quei fantomatici criteri

