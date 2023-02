Kiev: non useremo armi a lungo raggio per colpire in Russia

L’Ucraina non utilizzerà le armi a lungo raggio promesse dagli Stati Uniti per colpire il territorio russo, e prenderà di mira solo le unità russe nel territorio ucraino occupato. Lo ha assicurato il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov, citato dal Guardian.

“Diciamo sempre ufficialmente ai nostri partner che non useremo armi fornite da partner stranieri per sparare sul territorio russo. Spariamo solo alle unità russe sul territorio ucraino temporaneamente occupato”, ha detto Reznikov in conferenza stampa. Gli Usa hanno confermato che missili da 150 km di gittata sono nel nuovo pacchetto di aiuti militari per Kiev.

La “riluttanza” occidentale a consegnare aerei da combattimento all’Ucraina “costerà più vite”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa ucraino. ANSA