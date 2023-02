PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 4 febbraio 2023

Puntata 140 di PIAZZA LIBERTA’, il programma di informazione condotto da Armando Manocchia

Sabato 4 febbraio 2023 alle ore 20,30 su SU BYOBLU CANALE 262DT CANALE 816SKY CANALE 462 TIVUSAT

PFIZER E FDA: DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA

Ospiti: Avvocato Fulvio di Blasi; Dott. Massimo Coppolino Biologo molecolare; Dott.ssa Laura Teodori Biologa molecolare, già direttore ricerche Enea; Prof. Alessandro Meluzzi

Project veritas ha pubblicato un video, diventato subito virale, in cui è stato incastrato un dirigente Pfizer, Jordon Trishton Walker direttore di ricerca e sviluppo, nonché direttore delle pianificazioni strategiche riguardanti il presunto vaccino contro il Covid19.

In una intervista organizzata con un incontro galante, quindi combinata e rubata, l’alto dirigente Pfizer si è lasciato andare con questo potenziale amante a rivelazioni sensazionali di cui averebbero dovuto parlare tutti i media nazionali e internazionali.

Ma è evidente che è stata attivata la censura del mainstream di regime. Inutile dire che Google e You tube, a conferma della veridicità, hanno rimosso il video.

Walker confida notizie sensibili ad una persona che incontra per la prima volta parlando di manipolazione del virus da parte di Pfizer. Parla della speculazione finanziaria che solo nel 2022 ha prodotto ricavi per oltre 100 miliardi di dollari, ma anche di un sistema di porte girevoli dove i controllori degli organi di verifica vengono assunti dall’azienda garantendo loro lauti stipendi.

Oltre alle gravissime rivelazioni sulle ricerche per produrre varianti, ci sono anche i conflitti d’interesse tra Food and drug administration (Fda), l’agenzia Usa che dovrebbe regolare i farmaci, e le industrie farmaceutiche.

Ma, com’è risaputo, oltre la metà dei consulenti indipendenti, che hanno il compito di rivedere e valutare i farmaci per Fda, ricevono finanziamenti dalle stesse aziende farmaceutiche che dovrebbero controllare.

Le rivelazioni di Jordon Trishton Walker, direttore di ricerca e sviluppo della Pfizer sono di una gravità allarmante. Ma non è meno allarmante l’assenza d’informazione sul caso e cioè il mancato risalto mediatico per il video documento di Project veritas di cui avrebbero dovuto parlare tutti i media del mondo.