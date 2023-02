Pd, mozione Schlein denuncia casi di tesseramento ‘opaco’ in Campania

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – La mozione Schlein denuncia casi di tesseramento ‘opaco’ in Campania con il portavoce regionale, Sandro Ruotolo, che chiede lo stop dei congressi di circolo che si stanno svolgendo in questi giorni fino al 12 febbraio. Ieri era stata Susanna Camusso (eletta in Campania) dal palco, in un comizio a Caserta con la candidata segretaria, a tirare fuori la questione puntando il dito contro il presidente del consiglio regionale campano, Gennaro Oliviero, sostenitore di Stefano Bonaccini.

“Ho letto che a Sessa Aurunca, proprio il paese natio di Oliviero, c’è stato un boom di tesseramenti”, ha detto Camusso. Oliviero si dice “basito” e lega l’aumento di tessere alla “speranza nella ventata di novità” rappresentata da Bonaccini.

Cuperlo – “Contro i “Signori delle tessere”: ho chiesto assoluta trasparenza. Sono certo che @sbonaccini @ellyesse e @paola_demicheli la pensano allo stesso modo. Discutiamo e votiamo. Ma difendiamo l’onestà di un partito che deve risalire il sentiero e costruire l’alternativa alla destra”. Lo scrive Gianni Cuperlo su Twitter.