ORTA DI ATELLA – Tragedia in provincia di Caserta, ad Orta di Atella, per la morte di Elita Fiorillo, deceduta improvvisamente all’età di 37 anni. Le cause del decesso non sono ancora state rese note. La donna non soffriva di malattie pregresse, si pensa dunque che sia stata colpita da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo.

Moltissimi i messaggi di cordoglio sui social, descritta da tutti come una ragazza felice, solare e sempre sorridente.

www.ilmeridianonews.it