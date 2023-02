Feltri: “Zelensky non ha dignità”

“Il presidente ucraino che verrà a Sanremo è un accattone che chiede armi a tutti, vuole vincere senza averne le forze e chiede soccorso a cani e porci. Non ha dignità.”

Lo scrive su Twitter Vittorio Feltri.

In un precedente tweet aveva scritto: “Il costo della pace può essere molto alto, ma è sempre meglio della guerra. Gli ucraini se lo mettano bene in testa.”

Il presidente ucraino che verrà a Sanremo è un accattone che chiede armi a tutti, vuole vincere senza averne le forze e chiede soccorso a cani e porci. No ha dignità. — Vittorio Feltri (@vfeltri) February 3, 2023