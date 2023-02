Affissione manifesto con domanda sul vaccino

Comunicato stampa – “Fate anche la prossima dose?” Un gruppo di liberi cittadini con base a Rivarolo Canavese in provincia di Torino, che sin dagli inizi della imposta pandemia si è stretto intorno ai valori della libertà anche di scelta interagendo con il gruppo whatsapp “NO PAURA”, ha deciso di scendere in campo attivamente facendo affiggere un primo manifesto (vedi foto) per contribuire al risveglio collettivo delle coscienze.

Rivarolo Canavese (TO), 3 febbraio 2023