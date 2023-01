Gelo in Abruzzo, è record con -22,8 gradi

Torna il gelo in Abruzzo dove la rete di monitoraggio dell’associazione meteorologica ‘Caput Frigoris’ ha registrato le seguenti temperature minime: -22.8° C in localita’ Piani di Pezza (1.450 metri di quota sul massiccio del Sirente-Velino, nel territorio di Rocca di Mezzo); -21.8° a Campo Felice (1.538 metri di quota); -21.1° C sull’Altopiano delle Cinque Miglia (1.250 metri di quota); -15.2° C a Rocca di Mezzo (1.280 metri di quota); -13.1° C a Santo Stefano di Sessanio (1.220 metri di quota); -12.1° C a Passo Godi (1.560 metri di quota nel territorio di Scanno); -10.7° C a Pescasseroli (1.174 metri di quota); -8.5° C Civitella Alfedena (1.120 metri di quota); -8° C Tagliacozzo (730 metri di quota) e -7.5° C L’ Aquila Ovest (645 metri di quota).

Ma l’ondata di aria artica che in questi giorni sta interessando il nostro Paese si sta per smorzare. Dall’oceano Atlantico, dopo aver sostato nei pressi del Regno Unito per parecchi giorni, l’anticiclone delle Azzorre ha deciso di avanzare verso il continente. ANSA