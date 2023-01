Boldrini: ‘Giarrusso non può entrare nel Pd fischiettando’

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Giarrusso? Non ha mai risparmiato parole eccessive nei confronti del Pd, meraviglia un po’ la sua scelta, può cambiare idea ma almeno dovrebbe scusarsi. I militanti non sono contenti, ha detto delle cose tremende, oggi non può far finta di nulla e, fischiettando, entrare nel Pd”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Laura Boldrini, deputata appena iscritta al Partito Democratico.

ZINGARETTI – “Questo pomeriggio andrò all’evento romano di Elly Schlein per sostenerla.

Noi dobbiamo tornare a costruire speranza, per farlo questo partito deve avere il coraggio di cambiare.

Il Pd 15 anni fa nacque come un’innovazione del sistema politico, ma quando prevale la paura e il conservatorismo si isola, perde il rapporto con le persone”. Così Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, in un lungo post su Facebook.

SCHELEIN – “Grazie Nicola, del tuo supporto e di queste parole che colgono il senso più profondo della sfida enorme che ci aspetta per cambiare davvero questo Pd e costruire l’alternativa alle destre”. La risposta di Elly Schlein a Nicola Zingaretti.