Zelensky: “la Russia tenta di intimidirci”

“Un altro tentativo di intimidirci con un massiccio attacco è stato recentemente sconfitto, così come presto sarà sconfitta l’intera Russia”. Lo ha scritto su Telegram Volodymyr Zelensky. “Si è appena conclusa un’altra riunione dello Stato maggiore del comandante in capo supremo, dove si è discusso di misure per contromisure ancora più affidabili contro future minacce missilistiche. Particolare attenzione è stata prestata alla questione della formazione del personale militare ucraino all’estero”, ha spiegato il presidente ucraino.

Zelensky: “Putin non è nessuno, non mi interessa parlargli”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto, in un’intervista a Sky News, di “non essere interessato” a incontrare Vladimir Putin per i colloqui di pace. Il presidente russo non è “nessuno”, vive in una “bolla informativa” e non sa cosa stia succedendo sul campo di battaglia.

Cremlino: colloqui Putin-Zelensky non più possibili

Il presidente russo Vladimir Putin non considera piu’ possibili colloqui con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, “che da molto tempo si preparava alla guerra”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalle agenzie russe. tgcom24.mediaset.it