Turismo in Kenya e requisiti d’ingresso

Con quasi un milione e mezzo di visitatori stranieri, il Kenya si è aggiudicato un posto nella top 10 dei Paesi africani più visitati nel 2022. I parchi naturali a perdita d’occhio, la singolare fauna e le temperature invitanti hanno reso il Kenya il più popolare tra i Paesi africani centro-orientali. Scopri come ottenere un visto Kenya per visitare alcune tra le attrazioni più amate.

Attrazioni naturali

Le principali attrazioni turistiche del Kenya hanno tutte a che fare con la natura. I luoghi più gettonati di questo Paese sono rappresentati infatti da riserve naturali, spiagge, parchi nazionali e montagne. L’attività più popolare è senz’altro quella dei safari, che permettono di osservare le specie animali autoctone nel loro habitat naturale. Alcuni tra gli animali più rappresentativi di questa parte dell’Africa sono senza dubbio i cosiddetti Big Five (leoni, elefanti, leopardi, bisonti e rinoceronti), ma anche zebre, gnu, gazzelle e antilopi.

Le attività di safari vengono organizzate in molte delle praterie sconfinate del Kenya. Le più importanti sono la riserva faunistica di Masai Mara, il parco nazionale di Amboseli, il parco nazionale dello Tsavo (diviso in Tsavo orientale e occidentale) e il lago Nakuru, caratterizzato dalla presenza di enormi gruppi di fenicotteri rosa in determinate stagioni.

Un’altra attrazione naturale invitante per molti turisti è il monte Kenya, secondo in altezza in tutta l’Africa e superato solo dal Kilimanjaro nella vicina Tanzania. Molti tour di trekking organizzati vengono offerti in questa zona per sperimentare temperature più fresche e per entrare in contatto con la tipica flora del posto.



Vista sul monte Kenya dal parco nazionale di Amboseli

Le città keniote

Per molti turisti, le città keniote rappresentano principalmente un punto di entrata nel Paese che viene spesso abbandonato rapidamente per dirigersi verso le svariate aree naturali. Alcune di queste, però, offrono numerose attività ai visitatori.

Prima tra tutte è la capitale Nairobi, il centro finanziaro più importante di tutto il continente dove si possono visitare anche musei che raccontano la storia della tradizione del Kenya e mostrano artefatti precedenti al periodo coloniale del Paese. Un edificio situato a Nairobi e molto popolare tra i turisti è il Kenyatta International Conference Centre (spesso abbreviato KICC). I visitatori che decidono di avventurarsi in cima ai 28 piani di questo palazzo saranno ricompensati con una vista dall’alto a 360 gradi su tutta la città.

La seconda città più grande del Kenya, nonché principale porto del Paese, è Mombasa. Anche qui è possibile approfondire le proprie conoscenze in materia di cultura antica del Kenya. Essendo una città costiera, molte delle attrazioni presenti in questa città sono costituite da spiagge, parchi acquatici e riserve naturali marine.



Nairobi

Richiesta di visto elettronico

Richiedere un’autorizzazione di viaggio per entrare in Kenya non è mai stato così semplice. Oggi è possibile richiedere un visto per il Kenya semplicemente seguendo una procedura online che dura pochi minuti. Basta inserire alcuni dati personali e relativi al proprio progetto di viaggio e nel giro di una settimana sarà possibile ottenere un visto elettronico valido 90 giorni. All’interno del modulo di richiesta del visto Kenya bisogna indicare l’indirizzo del primo pernottamento e le date previste di arrivo e di ripartenza dal Kenya. È quindi sapere già dove si passerà la notte ancora prima di iniziare a compilare la propria richiesta di visto.

