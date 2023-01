“Costa oltre 4 milioni di euro”. Bufera sull’altare per Bergoglio

Stanno suscitando polemiche in Portogallo le notizie relative ai costi per la giornata mondiale della gioventù, l’evento che sarà ospitato ad agosto a Lisbona. In particolare, l’opinione pubblica si è letteralmente spaccata quando è emerso il costo dell’altare che verrà costruito per la Messa finale che verrà officiata da papa Francesco. L’opera infatti porterà a una spesa di quattro milioni e duecentomila Euro.

La giornata mondiale della gioventù è oramai uno degli appuntamenti più importanti non solo a livello religioso ma anche, più in generale, a livello organizzativo. Genera infatti un flusso di persone verso un territorio paragonabile a un qualsiasi grande evento sportivo o fieristico, con la città ospitante che deve essere in grado quindi di dotarsi di importanti infrastrutture.

A Panama City nel 2019, nel corso dell’ultima edizione della giornata mondiale della gioventù, Lisbona è stata annunciata come città ospitante dell’edizione del 2022. La pandemia ha fatto slittare i piani e così si è deciso di spostare l’evento al prossimo agosto.

La fase più importante del programma è prevista per domenica 6 agosto, quando Papa Francesco celebrerà la messa finale davanti ai giovani partecipanti. Gli organizzatori hanno scelto come sede un grande spiazzo situato lungo le rive del fiume Tago, a nord di Parque de Nacoes. È qui che verrà costruito il palco che da oltre quattro milioni di Euro.

www.ilgiornale.it