Fabio Fazio, su Rai 1 un programma con Liliana Segre

Fabio Fazio torna in tv. E questa volta non di domenica e non a Che Tempo Che Fa. Il conduttore di Rai 3, in occasione della Giornata della Memoria, affiancherà Liliana Segre. I due condurranno Binario 21, programma in onda su Rai 1 venerdì 27 gennaio. All’interno un viaggio al Memoriale della Shoah della Stazione Centrale di Milano. Da quel luogo nascosto, infatti, il 30 gennaio del 1944 partì il treno che condusse l’allora 13enne Liliana Segre al campo di sterminino di Auschwitz.

Con lei altre 604 persone, fra cui suo padre Alberto. Un viaggio in diretta, indietro nel tempo di 79 anni, con tanto di materiali fotografici, stampa e video dell’epoca. Durante Binario 21, la senatrice a vita ricorda i luoghi simbolo della sua esperienza, dalla pietra d’inciampo dedicata al padre Alberto, morto nel campo di sterminio, e posta davanti a casa Segre, alla scuola elementare di via Ruffini a Milano che frequentava e dalla quale nell’ottobre del 1938 fu espulsa a causa delle leggi razziali, fino al carcere di San Vittore, penultima tappa di quel viaggio e dalla quale quel 30 gennaio del 1944 venne prelevata per essere condotta a forza su un vagone merci.

Oltre ai due conduttori, ospiti della trasmissione, Paola Cortellesi e Pierfrancesco Favino e un’esclusiva esibizione del Coro del Teatro alla Scala ai binari della Stazione Centrale di Milano. Per l’occasione, dunque, salteranno I Soliti Ignoti e The Voice Senior. liberoquotidiano.it