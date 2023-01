Temperature rigide, Ragusa sotto la neve

Ragusa è stata colta di sorpresa da un’improvvisa nevicata che si è verificata a causa dell’abbassamento delle temperature. Nonostante sia un fenomeno abbastanza raro per la zona, la neve ha iniziato a cadere copiosamente nel tardo pomeriggio di ieri, creando non poche difficoltà alla circolazione stradale e sorprendendo i cittadini.

In generale, questa nevicata improvvisa rappresenta un evento eccezionale per la città di Ragusa e un’occasione per godersi un paesaggio inusuale, ma allo stesso tempo, è importante essere preparati e seguire le indicazioni per evitare situazioni di pericolo.

Tuttavia, gli esperti metereologici avvertono che è probabile che la neve possa cadere ancora nei prossimi giorni, quindi i cittadini sono invitati a prestare attenzione alle previsioni e a seguire le istruzioni delle autorità. Appena qualche settimana fa c’era chi faceva il bagno a mare, avendo potuto godere di un clima mite pur se inusuale. Adesso l’inverno pieno.

