Leopard a Kiev, media: Usa furiosi con Scholz

(ANSA) La questione della consegna dei Leopard a Kiev fa salire la tensione tra Usa e Germania.

Secondo la Suddeutsche Zeitung, Washington non avrebbe gradito le dichiarazioni dei media secondo cui Szholz, al telefono con Biden, avrebbe legato il possibile invio dei Leopard a Kiev a quello dei carri armati Abrams da parte degli Usa. Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin avrebbe avuto un acceso scontro verbale con il capo della cancelleria tedesca Wolfgang Schmidt ai margini del vertice di Ramstein.

Scholz, interrogato sui Leopard, ha detto che “il modo in cui noi abbiamo agito in passato è sempre strettamente coordinato con i nostri amici ed alleati e continueremo ad agire in funzione della situazione concreta”.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato oggi che “nulla è escluso” rispondendo a una domanda sulla fornitura di carri armati pesanti Leclerc all’Ucraina.

