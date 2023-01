Malore improvviso, muore a 47 anni il presidente di Sicindustria

E’ morto all’età di 47 anni Gregory Bongiorno, presidente di Sicindustria. Alla guida di Confindustria da maggio 2021, Bongiorno è deceduto improvvisamente nella notte a Castellammare del Golfo (Trapani). Un fulmine a ciel sereno, che ha scosso tanto il mondo imprenditoriale quanto le istituzioni.

Amministratore delegato dell’Agesp, azienda che si occupa di rifiuti, un’influenza lo aveva costretto ad un controllo in ospedale. I funerali dovrebbero svolgersi domani nella sua città. Lascia la moglie e due figli.

Numerosi i messaggi di cordoglio, a partire dal presidente della Regione Renato Schifani: “Apprendo con profonda tristezza della scomparsa di Gregory Bongiorno, 47 anni, venuto a mancare improvvisamente. Brillante imprenditore, Bongiorno è stato apprezzato per il suo impegno negli organismi di categoria al servizio dei colleghi. Alla famiglia, a Sicindustria e al mondo delle imprese che ne ha stimato la sua opera vanno le più sentite condoglianze da parte mia e del governo regionale”.

“La prematura scomparsa del presidente di Sicindustria Gregory Bongiorno – dice il sindaco Roberto Lagalla – lascia sgomenti. Un grande vuoto per l’industria siciliana. Il mio ricordo personale e’ legato a un imprenditore che ha impiegato tutte le sue forze per rilanciare un mondo dell’impresa affinché fosse più sano e più moderno. Alla sua famiglia esprimo tutta la mia vicinanza e quella dell’amministrazione comunale in questo momento di dolore”. […]

