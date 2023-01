Keith Haring e quello che non si vuol vedere

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Mi sono imbattuta in questo “artista” per caso. Mia figlia in terza media ha avuto come compito delle vacanze di Natale la riproduzione di una delle opere di questo famoso artista americano pop art vissuto negli anni 60 – 90 e morto alla giovane età di 32 anni di AIDS. Scorriamo le pagine internet alla ricerca di un opera sua da riprodurre e dopo un pò appaiono qua e là disegni di falli maschili, di scene violente in cui si squarta una persona, scene in cui un essere con la faccia da cane sodomizza un uomo piccolo, probabilmente un bambino, poi lo stesso essere che tiene al guinzaglio l’ uomo piccolo.

C’è un disegno in cui ci sono due uomini che si masturbano a vicenda e un altro è un groviglio di persone che si intrattiene in un’orgia . È arte questa? Forse fine a se stessa? Queste centinaia di sagome colorate da lui disegnate sempre uguali a sé stesse ,questa grafica di serie come può trascendere il pensiero che le ha partorite? Il senso che ne giustifica le azioni che vi sono rappresentate? Non può! E allora se non è arte fine a se stessa, questa arte cosa vuole dimostrare?

Potete vedere i suoi “disegni” qui

► https://www.artsy.net

► https://www.phillips.com

► https://www.masterworksfineart.com

► https://www.bukowskis.com

► https://www.instagram.com/p/B-ARPlbhlAl/

Qual è il messaggio di Haring, nelle opere suddette?

Si è tanto parlato del ruolo che l’arte di Haring ha avuto nel sociale forse perché aver fatto qualche graffito per le strade, sui muri pubblici lo ha reso un’artista generoso che vuole condividere l’arte con tutti e noi dovremmo credere che lo ha fatto per noi e non per una sua personale autoesaltazione o per i lauti guadagni che ne venivano di conseguenza visto la risonanza dei media mainstream?

Si è battuto per le discriminazioni sessuali, le solite ? Omosessualità, confusione sui generi…ma dove si ravvisano queste discriminazioni se uomini e donne dichiaratamente omossessuali ricoprono cariche importanti del mondo politico ed economico? Presentano, recitano e ballano sul grande schermo e sul piccolo schermo e nel mondo della musica per non parlare del mondo della moda.

Lo stesso Haring, sembra non aver subito discriminazioni visto la fama e la ricchezza prestissimo raggiunti. Si parla della sua sensibilità verso l AIDS, piaga di fine secolo dopo aver visto morire amici e conoscenti per poi morire egli stesso della stessa malattia dovuta alla sua vita sessuale frenetica e senza limiti per sua stessa ammissione Insomma predicare bene e razzolare male

Ma nulla toglie spessore alla sua morale che gli viene attribuita dai media mainstream al di là delle sue azioni discutibili, siano essi comportamenti sessuali eccessivi o consumo di droghe e alccol. Ma tutto questo sarebbe anche tollerabile se qualcuno mi dicesse che nei disegni in cui si vede l abuso di piccoli uomini sodomizzati e tenuti al guinzaglio in realtà è rappresentato un gioco erotico fra adulti .

Se tutti i bambini disegnati da Haring, tra cui il più famoso bambino radiante non hanno nessun legame nella sua testa con i numerosi falli presenti in tantissime sue opere, capite che il mio turbamento è maggiore quando sento che questo autore viene studiato nelle scuole italiane più di Michelangelo e Caravaggio, i suoi disegni vista la facilità di riproduzione vengano proposti ai bambini della scuola dell’infanzia. Questo lo si evince dalla mostra allestita in questi giorni a Monza dove più di 100 opere inedite in Italia di Haring vengano esposte e visitate anche da scuole dell infanzia e primarie.

In fondo l’arte si deve necessariamente vedere con i propri occhi non con quelli degli altri, ma sempre più spesso ci viene imposto ciò che qualcun altro considera bello ed etico pur non essendolo e anche questo potrebbe esserne un caso.

Sono preoccupata di questa vicenda perché sempre più spesso assistiamo alla strumentalizzazione di artisti di tutte le arti soprattutto verso una sfera sessuale ambigua e controversa e spesso ai limiti della pedopornografia. Lo dimostrano le opere di Biljana Djurdjevic e quelle dei fratelli Jake and Dinos Chapman, artisti stimati dal jet set internazionale . Si cerca in tutti i modi di sdoganare la pedofilia, facendola passare come orientamento sessuale e non come una malattia. Nascono in Olanda partiti dei pedofili. E soprattutto bisogna cominciare a parlare dei 35 minori che ogni giorno spariscono in Italia, molto dei quali non vengono più ritrovati. E parliamo solo dell’ Italia.

Elisa