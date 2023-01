Spagna, migliaia in piazza contro governo Sanchez: “traditore”

Migliaia di persone sono scese in piazza Cibeles a Madrid per protestare contro il governo di sinistra del primo ministro Pedro Sanchez chiedendone le dimissioni, in una manifestazione tenutasi in un anno elettorale chiave e sostenuta dal partito di destra Vox. I manifestanti sventolano bandiere spagnole rosse e gialle e invitano il primo ministro Sanchez a dimettersi, durante una protesta contro il suo governo di sinistra.

Alcuni hanno mostrato cartelli con una foto del premier socialista definendolo un “traditore”. Circa 30.000 persone si sono radunate in piazza Cibeles a Madrid per la manifestazione, secondo la delegazione del governo centrale nella capitale spagnola. Gli organizzatori hanno detto che hanno partecipato circa 700.000 persone. La protesta e’ stata convocata da dozzine di gruppi della societa’ civile di destra e sostenuta da partiti conservatori, tra cui il principale partito conservatore di opposizione (PP) e Vox. ANSA