Paesi Bassi: lanciamissili Patriot a Kiev

La guerra in Ucraina giunge al giorno 332. “Se Putin volesse la guerra può finire adesso”, afferma Washington, che autorizza la fornitura di altri due miliardi e mezzo di dollari di armi. Zelensky: “Ramstein ci rafforza, lotteremo per i tank”. Sull’invio di carri armati Leopard la Germania appare “prudente”, sebbene abbia promesso altri aiuti militari a favore di Kiev in primavera per un totale di un miliardo di euro.

Intanto i Paesi Bassi forniranno all’Ucraina due lanciamissili Patriot e un numero non specificato di missili, oltre a contribuire all’addestramento dei soldati ucraini per far funzionare correttamente le attrezzature di difesa aerea. Lo hanno affermato – riportano i media locali – i ministri nederlandesi di Difesa ed Esteri, Kajsa Ollongren e Wopke Hoekstra. tgcom24.mediaset.it