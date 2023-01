Il vino rimpicciolisce il cervello? Bassetti contro Antonella Viola

Matteo Bassetti massacra Antonella Viola che ieri 20 gennaio, in una intervista al Corriere aveva detto che mettere sulle bottiglie di alcolici, vino compreso, l’etichetta che avverte sui danni alla salute, sia giusto e bene ha fatto l’Irlanda. Una “decisione giustissima”, aveva commentato, “perché bisogna far sapere che l’alcol è incluso nella lista delle sostanze cancerogene di tipo 1, come amianto e benzene”. E ancora, aveva tuonato: “È chiaro il legame tra il consumo di alcol, e non solo l’abuso, e i tumori al seno, del colon-retto, al fegato, all’esofago, a bocca e gola. Le donne che bevono uno o due bicchieri di vino al giorno hanno un rischio aumentato del 27 per cento di sviluppare il cancro alla mammella”.

Il professore, direttore della clinica Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, la zittisce con molta ironia. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, Matteo Bassetti – che si ritrae con un bel bicchiere di vino rosso in mano – ha scritto: “Antonella Viola ha detto che il vino rimpicciolisce il cervello ed è paragonabile all’amianto per i suoi danni. Si è definita astemia anche se si concede un calice solo nei ristoranti stellati. Ha raggiunto livelli di scienza elevatissimi. Inarrivabili per chi ama il vino. Cin Cin”. liberoquotidiano.it