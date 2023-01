Germania: un miliardo per aiuti militari a Kiev

(Adnkronos) – La Germania non scioglie il nodo sulla fornitura di carri armati Leopard all’Ucraina. Intanto però Berlino attraverso il nuovo ministro della Difesa Boris Pistorius ha annunciato un pacchetto di aiuti militari da un miliardo di euro per Kiev nella guerra contro la Russia. Pistorius, secondo la conferma alla Cnn da un portavoce del ministero della Difesa tedesco, ha annunciato la notizia a margine della riunione del gruppo di contatto che si è tenuta ieri presso la base aerea di Ramstein, in Germania. Il portavoce non ha fornito dettagli su cosa includerebbe il pacchetto di aiuti.

“Dovremo ancora lottare per la fornitura di carri armati moderni, ma ogni giorno rendiamo più evidente che non c’è alternativa”, la posizione ribadita dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La riunione di ieri, ha aggiunto Zelensky, “in generale rafforzerà la nostra resilienza”, sottolineando che “i nostri partner hanno un atteggiamento di principio: sosterranno l’Ucraina quanto necessario per la nostra vittoria”.

Il ministro degli Esteri polacco ha affermato che l’indecisione tedesca sulla fornitura dei tank viene pagata col sangue dagli ucraini. “Armare l’Ucraina per respingere l’aggressione russa non è un esercizio decisionale. Il sangue ucraino viene sparso realmente. E’ questo il prezzo dell’esitazione sulla fornitura dei Leopard. Serve azione, ora”, ha scritto su Twitter il ministro Zbigniew Rau. La Polonia si è già detta disponibile a fornire tank Leopard all’Ucraina, ma non può farlo senza l’ok della Germania che glieli ha venduti.