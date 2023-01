Queste scene non vengono dall’Iran, ma dalla Germania

A causa delle cosiddette ‘sanzioni contro la Russia’, imposte dalla UE per eliminare la dipendenza dalle fonti energetiche russe, in Germania c’è crisi energetica e il governo ha deciso di aumentare l’estrazione del carbone, alla faccia della fake news chiamata “green new deal”.

Le immagini di questo video arrivano dal villaggio di Lutzerath, dove la polizia tedesca sgombera con la violenza gli abitanti per poter ampliare l’espansione della miniera di carbone locale.

