Ucraina, armi anche dal Pakistan

Anche il Pakistan si è unito ai Paesi che forniscono armi all’Ucraina. Il Pakistan prevede di inviare 159 container di munizioni all’Ucraina dal porto di Karachi a quello di Danzica in Polonia. Saranno fornite dal fornitore di armi di Islamabad DMI Associates in collaborazione con le aziende della difesa dell’Europa orientale. In cambio, il Pakistan si aspetta l’assistenza dell’Ucraina per modernizzare i suoi elicotteri Mi-17, nonché per riparare 320 carri armati T-80UD.

Nell’agosto dello scorso anno il Pakistan ha svolto un ruolo importante nel trasferimento di armi all’Ucraina per conto del Regno Unito. Voli militari britannici hanno trasportato armi dalla base aerea di Nur Khan (Rawalpindi, Pakistan) all’aeroporto internazionale Avram Iancu Cluj in Romania, da dove il carico è stato poi portato in Ucraina.

