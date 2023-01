Pd, Bonaccini: “Se ci spacchiamo sulle regole sembriamo marziani”

BOLOGNA, 11 GEN – “Se ci spacchiamo sulle regole rischiamo di essere individuati come marziani. Io vorrei che cominciassimo a discutere, per riportare la gente a votare Pd e a partecipare, di sanità, scuola, lavoro, ambiente: sono abbastanza sorpreso che si sia dovuto rinviare la direzione per trovare un accordo, quindi mi auguro che volontà e buon senso portino a evitare una conta e una spaccatura. Noi dobbiamo parlare dei problemi dei cittadini e non delle regole del Pd che peraltro avevamo già cambiato e sulle quali mi auguro si trovi un accordo”. Lo dice Stefano Bonaccini, parlando a margine del congresso della Cgil di Modena.

Enrico Letta – “Dobbiamo fare del nostro partito un partito democratico per davvero”. Siamo in un “percorso congressuale difficile sapendo che è una grande responsabilità di tutti noi”, dobbiamo “essere uniti fino alla fine” e “raccontare all’esterno che la democrazia vive in questo partito“. Dall’esterno ci criticano perché discutiamo come decidere democraticamente all’interno come se la democrazia fosse un capo che si decide allo specchio”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta durante la commemorazione di David Sassoli. “Facciamolo bene questo congresso”, ha esortato. (ANSA).