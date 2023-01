Malore improvviso: addio all’artista Francesca Baldrighi

Se ne è andata mentre stava creando le sue opere, quelle per le quali era conosciuta e apprezzata. Un malore ha portato via Francesca Baldrighi, 54 anni, artista nota per i suoi quadri, ceramiche e altro ancora. Qualche tempo fa aveva stupito con una mostra di barche volanti in via Civerchi, in centro a Crema. Collaborava con molte scuole, tra cui quella di Offanengo, dove portava la sua arte; amava i gatti.

Da tempo aveva affittato un laboratorio in via Mirandola al rione San Bernardino, dove trascorreva il suo tempo a creare le sue opere e proprio lì, mentre lavorava, è stata colta da un malore fatale.

A trovarla senza vita è stato un suo vicino, che ha cercato di aiutarla e ha chiamato i soccorsi. Tutto si è rivelato inutile. Lascia gli anziani genitori, una sorella e un fratello. Originaria del cremonese, le sue spoglie ora sono nella camera ardente dell’Opera pia Mazza a Pizzighettone e i funerali si terranno domani alle 15 a Regona. Poi Francesca sarà tumulata nel cimitero della frazione.

P.G.R. – https://www.ilgiorno.it