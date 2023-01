Texas, centinaia di migranti espulsi in Messico durante visita di Biden

Centinaia di migranti sono stati espulsi dagli Stati Uniti verso il territorio messicano nella giornata di domenica 8 gennaio, lo stesso giorno in cui il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha visitato El Paso, in Texas. Centinaia di migranti sono stati deportati dagli Stati Uniti in Messico, proprio mentre il presidente degli Usa, lo stesso giorno, e’ arrivato nella citta’ di confine di El Paso, nel Texas occidentale, che sta visitando per la prima volta dall’inizio del suo mandato.

La visita del presidente Biden al confine meridionale degli Stati Uniti e’ la prima tappa di un viaggio di tre giorni, incentrato sulle questioni migratorie e sul traffico di droga. “Se il presidente dice che vuole aiutarci, allora perche’ siamo stati cacciati tutti?”, denuncia Jose’ David Melendez, un immigrato dal Venezuela. ANSA