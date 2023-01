Brasile, UE: “siamo al fianco di Lula”

Dopo i disordini in Brasile è arrivata la presa di posizione della Ue.

“Condanna assoluta dell’assalto alle istituzioni democratiche del Brasile – ha scritto in un tweet il presidente del Consiglio Charles Michel -. Pieno sostegno al Presidente Lula Da Silva, democraticamente eletto da milioni di brasiliani attraverso elezioni giuste e libere”.

“Profondamente preoccupata per quanto sta accadendo in Brasile. La democrazia deve essere sempre rispettata. Il Parlamento europeo sta da parte del Governo Lula e tutte le istituzioni legittimamente e democraticamente elette”. Lo scrive in un tweet la presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola.

Macron: “Lula può contare sull’appoggio della Francia”

Il presidente del Brasile, Luiz Ina’cio Lula da Silva, può contare “sull’appoggio incrollabile della Francia”. Lo ha scritto su Twitter il presidente francese, Emmanuel Macron. “La volontà del popolo brasiliano e delle istituzioni democratiche deve essere rispettata”, ha detto Macron.

Il premier spagnolo Sánchez “Immediato ritorno alla normalità”

Anche il premier spagnolo Pedro Sánchezha espresso su Twitter il suo pieno sostegno a Lula “e alle istituzioni liberamente e democraticamente elette dal popolo brasiliano”. “Condanniamo fermamente l’assalto al Congresso brasiliano e chiediamo un immediato ritorno alla normalità democratica”, ha scritto Sanchez. tgcom24.mediaset.it