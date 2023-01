Bankitalia: aumentano le rimesse degli immigrati all’estero

ROMA, 09 GEN – Prosegue, nel terzo trimestre dello scorso anno, il rialzo delle rimesse inviate dagli immigrati all’estero. Secondo le tabelle della Banca d’Italia sono aumentate del 3,5% in valore rispetto allo stesso periodo del 2021 dopo un +7,7% registrato nel secondo trimestre. Gli incrementi più consistenti, sottolinea Via Nazionale, si sono registrati nei flussi verso i paesi dell’Asia (+7,7%) e, in misura minore, in quelli relativi al Nord Africa e Vicino Oriente (+4,7%) e all’Africa sub-sahariana (+4,3%).

Sono invece diminuite le rimesse verso i paesi europei, soprattutto quelli appartenenti all’Unione europea (-6,6%). Sulla base dei quattro trimestri terminanti in settembre 2022 i primi tre paesi beneficiari delle rimesse dall’Italia si confermano Bangladesh, Pakistan e Filippine, che hanno ricevuto rispettivamente il 14,2, l’8,7 e il 7,4 per cento dei flussi in uscita. (ANSA).