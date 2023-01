Varese, 56enne si accascia e muore davanti alla stazione

VARESE – E’ accaduto nel pomeriggio di sabato 7 gennaio, intorno alle 17, allorché un uomo 56enne si è improvvisamente accasciato davanti alla stazione delle ferrovie nord, in piazzale Trento, senza più dare segni di vita.

Subito scattati i soccorsi da Areu Lombardia poco dopo le ore 17, inizialmente era stato comunicato un codice giallo perché la situazione non sembrava tanto grave, ma non appena l’ambulanza della Croce Rossa di Varese è arrivata sul posto non ha potuto che constatare il decesso dell’uomo. A niente dunque sono serviti i soccorsi sanitari. Forse la causa della morte è stato un malore improvviso. www.laprovinciadivarese.it