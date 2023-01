Milano: donna incinta con bimbo nel passeggino derubata da 3 sudamericani

Milano – Una donna incinta, che trasportava un altro figlio piccolo sul passeggino, è stata derubata della borsa all’interno di un negozio di telefonia in via Torino, nel centro di Milano. Il furto è avvenuto mercoledì pomeriggio, quando i poliziotti della sezione Contrasto al crimine diffuso, impegnati in un servizio in zona Duomo, hanno notato i tre – due colombiani di 57 e 27 anni e un cubano di 37, tutti irregolari in Italia e senza fissa dimora – aggirarsi tra i passanti, alla ricerca di possibili vittime da borseggiare.

Poco dopo, mentre il cubano si è fermato all’ingresso del negozio di telefonia per fare da palo, i due colombiani sono entrati all’interno, si sono posizionati alle spalle della donna incinta, e hanno messo a segno il colpo. Una volta usciti, i due, insieme al terzo complice, sono stati bloccati dagli agenti della squadra mobile, che hanno restituito la borsa alla donna.

Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato addosso al cubano tre smartphone risultati poi rubati lo stesso pomeriggio nelle vie limitrofe a piazza Duomo. I telefoni, a seguito dei successivi accertamenti, sono stati restituiti la sera stessa ai legittimi proprietari. I tre sudamericani sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.

