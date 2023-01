Malore improvviso, muore insegnante di 55 anni

Chieti – Un malore durante il trasloco è risultato fatale. Fabio Settimio insegnante 55enne è deceduto ieri mattina nell’androne del palazzo dove abitava, in via Silvino Oliveri, dopo essersi accasciato a terra. L’uomo è stato notato a terra da una persona che si trovava a passare lì in quel momento e che ha allertato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta la polizia locale guidata dalla comandante Donatella Di Giovanni per effettuare una prima ricostruzione. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale Ss Annunziata di Chieti. Nella giornata di oggi si deciderà se disporre accertamenti per chiarire ulteriormente le cause del decesso.

Fabio Settimio insegnava informatica all’istituto Volta di Pescara. L’uomo lascia la compagna Raffella e la figlia Viola di 16 anni. www.chietitoday.it