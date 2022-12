Cattaneo (FI): ‘reintegro dei medici No vax poteva essere evitato’

“Il reintegro dei medici No vax poteva essere evitato”. “Il reintegro anticipato dei medici no vax è inserito in un decreto molto più ampio che affronta soprattutto questioni legate alla giustizia. Abbiamo detto chiaramente che quella norma poteva essere evitata, anche perchè anticipa un termine che sarebbe comunque scaduto domani. Ma il voto di Forza Italia al provvedimento certamente non mancherà”.

LEGGI ANCHE

► Calabria, arrivati 50 medici cubani

Cosi’ a Radio Anch’io il presidente dei deputati di Forza Italia Alessandro Cattaneo. “E’ vero che esistono sensibilità diverse nel centrodestra ma, dall’intuizione del presidente Berlusconi nel ’94 a oggi, governiamo insieme sempre trovando la sintesi. Le nostre differenze non sono motivo di imbarazzo ne’ di rallentamento dell’attivita’ di governo”, ha concluso.