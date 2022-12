Discorso di fine anno presso il noto ristorante “Ciccio il minchione”

di Augusto Sinagra – DISCORSO DI FINE ANNO

Ho organizzato un incontro a Roma con alti esponenti della cultura e della politica presso il noto ristorante “Ciccio il minchione”, per le ore 20.30 del 31 dicembre prossimo.

Lo scopo è quello di ascoltare tutti insieme e in devoto, silenzioso raccoglimento le elevate parole del Signor Capo dello Stato in occasione del suo consueto, interessante e spumeggiante discorso a reti unificate.

Dopo l’illuminato discorso del Capo dello Stato seguirà un approfondito dibattito tra i partecipanti all’incontro cultural-conviviale.

Hanno assicurato la loro presenza il Prof. Cicciu Ubbabbu dell’Università del Sud Minkiana, l’Onorevole Orazio Votamicatifuttu, il Ricercatore scientifico giapponese della nota Università Okaka, Prof. Kakapoko, il principe del Foro Avv. Calogero Piritu e infine l’esperto in sviluppo tecnologico Prof. Peppino Addumaastufa dell’Università di Kiev.

Il dibattito sarà coordinato dall’ex Ministro austriaco Kurtz Strafotten.

In collegamento da remoto rivolgerà un indirizzo di saluti il Presidente ucraino Vladimiro Zalensky che eseguirà al piano la sua nota composizione “Acchiappacazzintallaria”.

È assolutamente vietata la partecipazione a chi ha parenti russi fino al quarto grado.

L’incontro sarà allietato dalle musiche e dai canti tirolesi del noto trio musicale Japicu, Picuni e Panzamodda.

Successivamente sarà fornito il link per poter seguire la diretta streaming.

Partecipate numerosi!

AUGUSTO SINAGRA