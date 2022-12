Morto Franco Frattini. Aveva 65 anni

È morto Franco Frattini, presidente del Consiglio di Stato. L’ex ministro dei governi Berlusconi è deceduto questa sera al Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato per un tumore.

Tra i primi ad annunciare la scomparsa di Frattini è Giancarlo Innocenzi Botti, ex presidente di Invitalia e sottosegretario di Stato alle Comunicazioni nel governo Berlusconi II.

“Franco Frattini non e’ piu’ con noi. Il Paese perde un grand’uomo, un grand commis di stato, un uomo che ha servito le istituzioni con capacità, professionalità ed onore. Io perdo un fratello. Ho condiviso con lui una parte importante della mia vita. Mi onoro di averlo convinto a far parte della famiglia di Forza Italia e di essergli stato a fianco per molto tempo. Dio lo accolga con tutti gli onori che merita. Noi lo terremo sempre nel nostro cuore”, ha concluso Innocenzi Botti. www.rainews.it