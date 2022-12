Tempesta polare Usa, lastre di ghiaccio sul fiume in Illinois

Immagini spettrali dell’America sommersa dalla neve . Una potente tempesta invernale artica ha messo più di 135 milioni di persone sotto allerta meteo nel fine settimana prima dei giorni delle feste di Natale. Biden: “Questo non è giorno di neve come quando eravamo bambini“. “Congelamento sulla pelle nuda in soli 5-10 minuti”.

Le temperature in picchiata stanno provocando il caos negli Stati Uniti e in Canada e il loro rapido abbassamento può portare al congelamento sulla pelle nuda in soli 5-10 minuti. Una potente tempesta invernale artica ha messo più di 135 milioni di persone sotto allerta meteo nel fine settimana prima dei giorni delle feste di Natale, i più trafficati dell’anno.

L’allarme si estende da costa a costa e raggiunge l’estremo sud fino al confine tra Stati Uniti e Messico e la Florida. I principali aeroporti hanno cancellato migliaia di voli mentre la tempesta si intensifica. L’ondata di freddo potrebbe portare il Natale più gelido degli ultimi decenni, affermano i meteorologi.

Il National Weather Service (NWS) ha dichiarato che temperature nel fine settimane sono possibili temperature fino a -45 gradi in alcune parti del paese.

Negli Usa l’hanno già battezzata “Snow apocalypse”, apocalisse di neve, o “l’Armageddon” di neve ed i governatori di 7 stati hanno proclamato lo stato di emergenza, un mix di tempeste di neve unite al vortice polare, porteranno – si prevede – temperature record, fino a meno 57 gradi in Wyoming: nevicate brutali anche a Nord di New York, tanto che sono stati sospesi o cancellati circa 2mila voli interni e internazionali per quella che i meteorologi americani hanno definito una “tempesta unica nella generazione”. Lo stato di New York ha dichiarato lo stato di emergenza.

