Roma, 52enne ucciso con coltellata alla gola: arrestato albanese

Omicidio a Roma. Un uomo di 52 anni, N.P.T. – le iniziali – è stato ucciso a coltellate alla Borghesiana nella serata di giovedì 22 dicembre. Un agguato che è costato la vita all’uomo di origini calabresi, che viveva in città da anni. La vittima, secondo la ricostruzione della polizia di Stato che indaga, stava cercando di far ripartire l’auto rimasta in panne utilizzando dei cavetti per l’accensione. A quel punto è avvenuta l’aggressione mortale. Una persona lo ha sorpreso alla spalle. Fatale un colpo al collo.

E’ stato arrestato dalla polizia l’uomo che nella serata di ieri ha accoltellato a morte di Nazzareno Paolo Teti, 52enne, a Roma nella zona di via Borghesiana. Si tratta di un cittadino albanese di 47enne. L’uomo avrebbe colpito al collo la vittima che sostava in strada, per poi darsi alla fuga. Il movente del delitto sarebbe da ricercare nella gelosia dell’uomo per la relazione sentimentale che si era instaurato tra la moglie e la vittima. (ANSA).