Malore improvviso, Salvino muore a 44 anni

La notizia arriva dalla versione on line de La Città di La Spezia: il 44enne carpigiano Oleg Egon Brando Salvino è morto oggi dopo aver accusato un malore improvviso che l’ha colpito mentre si trovava in Lunigiana. Il carpigiano si trovava in strada quando si è sentito male ed è stato soccorso dall’ambulanza della Croce bianca e l’automedica di Aulla, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Salvino era molto conosciuto a Carpi e non solo sulla scena musicale per aver fatto parte del gruppo Coffe Overdrive.

