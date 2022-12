Il G7 dei ministri delle Finanze ha mobilitato un totale di 32,7 miliardi di dollari per l’Ucraina nel 2022. Il piano prevede ora di fornire altri 32 miliardi di dollari nel 2023. In questo modo, si legge in una nota, il Gruppo dei Sette riafferma il suo “incrollabile sostegno” al Paese colpito dall’offensiva russa. tgcom24.mediaset.it

