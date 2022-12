UE, caro energia: Timmermans propone il prestito Sure

In Ue resta viva l’idea di un programma di ammortizzatori sociali, sul modello del Sure adottato durante la pandemia, per far fronte al caro bollette.

Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, rilanciando la proposta avanzata dal commissario all’Economia Paolo Gentiloni. “Se sarà necessario la implementeremo. La Commissione vuole restare creativa nell’affrontare le sfide che abbiamo davanti in seguito all’aumento dei prezzi dell’energia”.

► Sure, bluff della UE: non è aiuto ai disoccupati, ma altro debito!