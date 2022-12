Metsola: “attori maligni di paesi terzi pensano che UE sia in vendita”

Roma, 21 dic. (askanews) – “La nostra democrazia è sotto attacco perché attori maligni di paesi terzi pensano che l’Ue sia in vendita, abbiamo risposto e dobbiamo rispondere con fermezza”, ha detto alla XV Conferenza degli ambasciatori d’Italia nel mondo la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

“Dobbiamo difendere con decisione il nostro modo di essere europei di fronte” alle sfide e nello stesso tempo “l’Europa deve anche adattarsi a questo nuovo mondo e trovare la capacità di cambiare con esso, possiamo fare la differenza in tempi sempre più difficili” e per farlo “dobbiamo tornare a crecere e concentrarci sulla competitività dell’Europa e del ruolo come attore globale”, ha aggiunto.