Milano, violenze sessuali Duomo: arrestati 4 egiziani

La polizia, coordinata dalla Procura di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari nei confronti di quattro egiziani di 19 e 20 anni per violenza sessuale di gruppo e rapina aggravata.

I poliziotti della Squadra mobile hanno sviluppato l’attività sugli episodi di violenze di gruppo ai danni di alcune ragazze, la notte di Capodanno 2022, durante i festeggiamenti in piazza Duomo a Milano. ANSA