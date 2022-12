Qatargate, Letta: “Pd partito di gente per bene”

“Il nostro partito è fatto di gente per bene, non accetteremo mai tutta la sporcizia che ci sta cadendo addosso”. Sono le parole del segretario del Pd Enrico Letta a Santi Apostoli sul Qatargate. “Uno scandalo inaccettabile per cui abbiamo chiesto la commissione d”inchiesta a Bruxelles e per cui ci costituiremo parte lesa” dice assicurando che “saremo inflessibili perché chi ha commesso porcherie paghi il conto”.

D’AMATO E MAJORINO – “Io sono qui anche per presentare i nostri due portabandiera alle prossime regionali, Alessio D’Amato e Pierfrancesco Majorino“, dice Letta (D’Amato è stato condannato dalla Corte dei Conti per danno erariale, ndr). “Due persone straordinarie che faranno bene e noi gli passeremo il testimone del partito per i prossimi cinque anni”.