Qatargate: Bonaccini: stragrande maggioranza Pd persone oneste

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – La questione morale deve tornare in primo piano. Ma attenti a non buttare via bimbo con l’acqua sporca. Lo dobbiamo alla stragrande maggioranza di iscritti, elettori, militanti, amministratori che sono persone perbene. Siamo persone perbene, oneste e che quello che fanno lo fanno con sobrietà. Ma quello che abbiamo visto, anche se riguardasse solo uno, è da voltastomaco e deve dirci che dobbiamo essere inflessibili. In tutte le famiglie c’è chi può sbagliare ma devono esserci gli anticorpi”. Così Stefano Bonaccini all’iniziativa ‘Sinistra popolare’ organizzata da Matteo Ricci a Roma.

“Per me il cuore del Pd è il lavoro e la lotta alle disuguaglianze e faccio mia la vostra istanza di portare una proposta di legge di iniziativa popolare per il salario minimo”. Così Stefano Bonaccini all’iniziativa ‘Sinistra popolare’ organizzata da Matteo Ricci a Roma. “E’ una battaglia da fare nel Paese e farla là dove la gente lavora, si cura, si diverte. Un partito popolare mai populista. Serve una classe dirigente che guardi tutti all’altezza degli occhi, che quando entra in una bar sa ascoltare e parlare con le persone e non perchè si debbano fare discorsi da bar ma perchè sa usare anche un linguaggio un più comprensibile. In questi anni ho letto interviste di dirigenti nazionali e alla fine mi chiedevo: ‘ma da quanti anni non entra in un bar?'”.