Pd: è ora di ratificare il MES

ROMA, 15 DIC – “La Lagarde ha dato la sveglia al governo e in particolare al ministro Giorgetti, che ieri alla Camera sul Mes – per usare una delle metafore calcistiche così care al titolare del Mef – aveva buttato la palla in tribuna. Il tempo della melina è finito. È ora che il governo si assuma le proprie responsabilità, abbandonando le posizioni ideologiche del passato e ratificando un trattato che è interesse nazionale dell’Italia rendere presto operativo”. Lo dice all’ANSA il responsabile economia del Pd, Antonio Misiani. (ANSA)