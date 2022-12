Pallavolo Pisa in lutto, dirigente Alessandro Gimorri morto per un malore

Pisa, 15 dicembre 2022 – Lutto nel mondo della pallavolo di Pisa. Un malore ha spezzato la vita di Alessandro Gimorri, 53 anni. Il noto dirigente di volley è morto improvvisamente nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 dicembre. Conosciutissimo nel mondo della pallavolo, sono tanti i messaggi di cordoglio e dolore sui social per la scomparsa del dirigente. In un post su Facebook il Migliarino Volley ha scritto un messaggio di cordoglio per la scomparsa del dirigente:

“Ciao Alessandro – inizia il post -. Nella giornata di mercoledì una bruttissima notizia ha lasciato sconvolto l’ambiente biancorosso con l’improvvisa scomparsa di Alessandro Gimorri, già dirigente del Migliarino Volley alcuni anni fa e padre di Francesco, atleta cresciuto nel settore giovanile. Tutta la società Migliarino Volley, dal presidente Cristiano Mariani al direttore sportivo Nicola Mariani, si unisce al dolore della famiglia Gimorri porgendogli le piu sentite condoglianze. Alessandro era una persona dotata di una simpatia contagiosa che ha sempre ricoperto il ruolo di dirgente con grande impegno e disponibilità. Ciao Alessandro…e grazie per il tuo importante aiuto“. …

